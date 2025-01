Filippo Angiolini gioca i mondiali

Un forte atleta di Poggibonsi in azzurro, ai campionati mondiali di pallamano in svolgimento in Croazia, Danimarca e Norvegia. È Filippo Angiolini, classe 1999, da tempo ai massimi livelli della disciplina, prima in forza alla Junior Fasano e adesso alla Teamnetwork Albatro Siracusa. Cresciuto al Bernino con i colori della Pallamano Poggibonsese, Filippo Angiolini ha compiuto un’importante scalata negli ambienti dell’handball nazionali e internazionali. Il Comune ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto da Filippo, fratello di Lisa Angiolini, campionessa di nuoto e olimpionica di Parigi 2024 la scorsa estate. Lisa e Filippo sono i nipoti di Euro Frilli, già calciatore, bandiera dell’Unione sportiva Poggibonsi tra gli anni Cinquanta e Sessanta.