Festa della Liberazione. Le celebrazioni in centro

Giovedì 25 aprile ricorre il 79.mo anniversario della Liberazione e come ogni anno si svolgerà la cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Poggibonsi, con la sezione Anpi (Associazione italiana partigiani d’Italia) intitolata ad Armando Targi. L’appuntamento è dopodomani alle 11,15 con ritrovo in piazza Cavour e partenza del corteo. Tutto con l’accompagnamento musicale della Banda Cittadina La Ginestra. Il corteo sfilerà per alcune delle strade del centro storico; via della Repubblica, piazza Fratelli Rosselli, piazza Enrico Berlinguer fino a raggiungere piazza Mazzini. Alle 11.45, proprio in piazza Mazzini, è prevista la deposizione di una corona di alloro al Monumento alla Resistenza, opera dell’artista Umberto Mastroianni. Seguiranno nell’occasione gli interventi delle istituzioni locali nel ricordo degli eventi. Le celebrazioni per il 25 aprile si svolgono nell’ambito del protocollo di area della Valdelsa, nelle province sia di Siena sia di Firenze, che coinvolge le amministrazioni comunali di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Certaldo, Castelfiorentino.