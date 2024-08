Export, la crescita non si arresta. Farmaceutica e camper sono il traino

La farmaceutica prosegue nella sua impressionante serie in ascesa, anche la camperistica è in ottima salute. Questo almeno sul fronte dell’export, come rilevato dal Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo, che per il primo trimestre 2024 indica per la Toscana "un buon andamento delle esportazioni dei distretti e dei poli tecnologici, con risultati migliori della media nazionale". Nel complesso, il polo farmaceutico regionale è cresciuto del 44,7 per cento. E quello senese ha contributo con una crescita del 27,5 per cento, passando da 552 a 704 milioni di euro (Firenze è balzata da 776 milioni a 1,2 miliardi).

Quello che colpisce è che l’ennesima crescita del polo senese si innesta su una serie di continui rialzi nell’ultimo lustro. Dal 2023 al 2022 la crescita era stata del 51,8 per cento, dal 2023 al 2019 del 612 per cento, portando l’anno scorso l’export del settore a 2,8 miliardi di euro.

Fa segnare il 20,5 per cento, nel primo trimestre, la camperistica della Val d’Elsa, con un valore di 295,7 milioni di euro e una crescita di 50 milioni: in forte ascesa i mercati francese (+26,3 milioni, +67,9 per cento), spagnolo (+10,1 milioni, +57,5 per cento), Regno Unito (+10,7 per cento, +69,6 per cento). Il primo mercato resta la Germania dove le vendite si sono confermate stabili.

Sul fronte dell’agroalimentare, il report registra una crescita complessiva del +29,6 per cento del dato regionale, con l’olio al +71,7 per cento e i vini dei colli fiorentini e senesi al +7,4 per cento. In crescita, su quest’ultimo fronte, le vendite in Nord America, con il +21,7 per cento negli Stati Uniti e +25,2 per cento in Canada, che restano i primi mercati di destinazione.

Complessivamente, la variazione delle esportazioni dei distretti tradizionali e dei poli è stata, nei primi tre mesi dell’anno, del +28,9 per cento in provincia rispetto allo scorso anno. La terza performance positiva, in termini percentuali, dopo Arezzo (+108,1 per cento) e Grosseto (+99,8 per cento).

Orlando Pacchiani