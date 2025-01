Ex Macelli e Concordi, sospesa l’attività

Nelle prossime tre settimane la sala polivalente Ex Macelli sarà oggetto di nuovi interventi tecnici imposti dalle più recenti normative sulla sicurezza. Lo annuncia il Comune di Montepulciano. "A seguito di una verifica approfondita condotta nei giorni scorsi dal Comando dei Vigili del Fuoco di Siena – si legge in una nota stampa – sono stati individuati ulteriori adempimenti necessari. Per consentire il completamento degli interventi, lo spettacolo della stagione teatrale poliziana “Elena, la matta”, è stato annullato per il 30 gennaio nell’ambito della Giornata della Memoria, e riprogrammato al 26 febbraio. Anche le altre attività in programma saranno temporaneamente sospese e riprogrammate. L’obiettivo è riprendere regolarmente gli appuntamenti a partire dal 19 febbraio, con lo spettacolo “Marcovaldo” di Italo Calvino, interpretato da Peppe Servillo". In via precauzionale, è stata inoltre decisa dal Comune la sospensione temporanea degli spettacoli al Teatro dei Concordi di Acquaviva, in accordo con l’associazione Il Fierale, "per consentire alcune verifiche tecniche e valutare l’eventualità di ulteriori interventi necessari".

"Le normative e le prescrizioni – afferma il sindaco Michele Angiolini – ci impegnano ad aggiornare costantemente gli standard di sicurezza. Mentre proseguono gli interventi al Teatro Poliziano, altre verifiche e adeguamenti sono già stati avviati alla sala Ex Macelli con l’obiettivo di farla tornare operativa nelle prossime settimane. Sul Teatro dei Concordi i tecnici che abbiamo prontamente attivato sono già all’opera per definire le azioni necessarie, dopo che la struttura ha beneficiato dei lavori di efficientamento energetico finanziati dal Pnrr", dichiara il sindaco Michele Angiolini.