Esther si riconosce nella foto stampata sulla borsa Carrefour

Esther si riconosce nella foto stampata sulla borsa del supermercato e il babbo compera tutte le borse. E’ la curiosa storia che ci consente di annunciare la decima edizione del Siena Awards che prenderà il via il 28 settembre: protagonista del caso è Esther, una ragazzina olandese in vacanza a Siena con la famiglia, che, andata a far spesa al Carrefour in San Marco, si è riconosciuta nell’immagine stampata sulle borse che Etruria Retail realizza ogni anno come partner del festival. Lo scatto è stato realizzato da Reiny Bourgonje per una passata edizione del Siena Awards.