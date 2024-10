Ecco ‘Politeama Card’. Shopping con sconto

Fare acquisti e shopping con sconto andando a teatro. Ovvero, quando le attività culturali diventano anche un traino per l’economia locale, soprattutto quella legata agli esercizi commerciali del cuore della città. Stiamo parlando della ‘Politeama Card’, una facilitazione promossa dal Cinema Teatro Politeama di Poggibonsi in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con i negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale, attraverso un programma di sconti negli esercizi commerciali convenzionati e al Politeama stesso. La tessera Politeama Card va in omaggio a tutti gli abbonati della stagione teatrale 2024/2025 (turno unico teatro, turno ‘Oro’, turni libero x 5 e x 7, concertistica). Non solo. I possessori della Politeama Card hanno diritto agli sconti nei negozi convenzionati aderenti all’Associazione del Centro Commerciale Naturale ‘Via Maestra’ e al biglietto ridotto per tutte le proiezioni che verranno effettuate nelle due sale cinema nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì di ogni settimana dell’anno, ad esclusione delle rassegne che hanno già un biglietto promozionale. ‘PoliTeama Card’ si somma a ‘Piattoteatro’.

Nei giorni degli spettacoli, presentando biglietto o abbonamento, si potrà cenare negli esercizi aderenti con menù ad hoc. Gli elenchi degli esercizi su politeama.info. Per gli abbonati sconti anche alla locale libreria Mondadori. Sconti sui biglietti della stagione pure ai possessori della Tessera del tifoso dell’Unione Sportiva Poggibonsi. Gli abbonati del Teatro potranno invece avere sconti per l’ingresso alle partite di campionato.

Fabrizio Calabrese