Eccellenza Le senesi vogliono partire con il piede giusto

Il campionato di Eccellenza girone B inizia subito con un derby senese. In campo al Manni di Colle Val d’Elsa Colligiana e Asta (alle 15). Tra le fila arancioblu ci sono diversi giocatori che in passato hanno indossato la maglia biancorossa, tra cui Manganelli. "Alla Colligiana ho vissuto due anni bellissimi e quindi sarà una partita particolare per me, ma ora penso solo a vincere con l’Asta. Siamo quasi tutti nuovi, dobbiamo ancora trovare un po’ di amalgama, che credo arriverà con il tempo. Sono fiducioso, perché sono convinto che potremo toglierci qualche soddisfazione". La squadra di Bartoli dovrà fare a meno di Cannoni, squalificato, e dell’infortunato Jrad, mentre il resto della rosa è pronto per l’esordio in campionato contro incluso l’ultimo arrivato, ovvero il nazionale di San Marino Lorenzo Capicchioni (nella foto), centrocampista classe 2002 reduce dall’impresa della sua nazionale nella partita contro il Liechtenstein per una vittoria attesa 20 anni. In casa Colligiana da segnale invece l’arrivo del difensore classe 2001 Labonia già a disposizione di mister Mocarelli.

Il Mazzola affronterà invece il Lanciotto Campi. A presentare la sfida il tecnico Marco Ghizzani. "Le sensazioni sono buone stiamo bene e ci stiamo allenando forte - ha dichiarato -. Vogliamo subito giocare bene e fare punteggio pieno. Il campionato va distinto dalla Coppa, in campionato sono già punti che valgono tanto, è bene mettere fieno in cascina. Per la sfida i ragazzi sono tutti disponibili".

Infine la Sinalunghese che dopo la buona prova di Coppa ad Anghiari fa visita alla Lastrigiana. "Sono contento di essere qui – le parole del mediano Lorenzetti, oggi squalificato -. Conosco molto bene lo staff. Vengo dalla Promozione e già vedendo la gara in Coppa mi aspetto un campionato difficile a partire da Lastra a Signa".