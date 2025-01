"E’ giusto investire nello sport. Domenica risultati eccellenti"

E’ stata una domenica storica quella trascorsa a Piancastagnaio con risultati straordinari nello sport locale che hanno acceso e motivato l’entusiasmo della popolazione. L’amministrazione comunale è intervenuta con un caloroso video rivolto alla popolazione con le parole dell’assessore allo sport Claudia Vagnoli. Anche perché a Piancastagnaio volley, judo, calcio, tennis, sono ormai presenti da anni con solide basi e risultati eccellenti.

"Prestigioso il successo nel tennis con Giulia Costa, Amanda Nai e Matilde Aggravi del Circolo Tennis Piancastagnaio che hanno conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo toscano Open invernale di prima divisione superando le atlete del match Ball di Firenze. Un’affermazione che potrà dare lo slancio necessario per il prossimo campionato di serie C".

"Il calcio – dice ancora l’assessore Claudia Vagnoli – con la Pianese che ha vinto contro la compagine del Pescara con il punteggio del 3 a 2. Una straordinaria prestazione che vedeva la nostra squadra di serie C prevalere per due a zero, pareggiare 2 a 2 e infine vincere per 3 a 2 che consolida la posizione importante in classifica e conferma la eccellente della società riconosciuto anche dalle altre squadre di campionato. Bella vittoria anche per la formazione dell’Atletico Piancastagnaio che ha superato il Capolona Quaranta per 2 a 0, che consente ai nostri ragazzi di rimanere nelle posizioni alte della classifica di Prima categoria".

"Ed ancora il volley con le squadre della Società Saiuz Amiata Pallavolo che sono uscite vincitrici ad Arezzo (3 a 0 la prima divisione maschile) e la vittoria della Under 18 femminile (3 a 0) a Chianciano)".

Per l’amministrazione comunale "oltre al motivo di gioia e di orgoglio – dice l’assessore – questi risultati indicano che investire nello sport è una scelta che è bene comune per atleti e famiglie. Ai risultati di queste ore aggiungo quelli ottenuti brillantemente dalla palestra del nostro judo kwai Amiatino. Soddisfazione completa e pieni complimenti".

Giuseppe Serafini