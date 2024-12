"Difesa dei confini dello Stato atto legittimo". Approvata la mozione proposta dalla Lega

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione dei consiglieri del gruppo Lega Salvini premier Orazio Peluso e Francesco Mastromartino in merito a "difendere i confini dello Stato è un atto legittimo". L’atto ha ricevuto quattordici voti favorevoli, tre voti contrari, un voto non espresso dei consiglieri comunali su diciotto presenti.

Il documento impegna il sindaco "a porre in essere ogni iniziativa volta ad affermare e sostenere la legittima adozione da parte del Governo di politiche volte alla difesa dei confini nazionali, appoggiandolo nell’assunzione delle misure più opportune ed efficaci, sia di rilievo interno che internazionale, al fine di preservare i confini terrestri e marittimi dall’ingresso in Italia di persone che vi giungono in violazione di legge".

La mozione si inserisce nell’ambito del processo a Palermo nei confronti del ministro Matteo Salvini: "La legittimità di un’azione di governo volta a difendere i confini del proprio Stato non può essere messa in dubbio", è scritto nell’atto approvato dal Consiglio.