"De Linea Art Festival" di talenti. Rassegna di grafica e illustrazione

Affermava Le Corbusier che preferiva il disegno alle parole perché più veloci e con meno spazio alle bugie. In sintonia con questa teoria troviamo molto interessante-stimolante, a cominciare dal manifesto di Riccardo Guasco, "De Linea Art Festival", rassegna sull’illustrazione e la grafica che si svolgerà alla Certosa di Pontignano il 26 e 27 prossimi. Per alcuni giorni dieci illustratori, cinque di fama nazionale e altrettanti emergenti, porteranno non solo le loro opere ma soprattutto si mischieranno al pubblico che potrà (ri)vivere questo luogo di rara bellezza in modo fantasiosamente diverso.

"Mettere insieme carta e tablet – afferma Matteo Marsan (Lo Stanzone delle apparizioni) che coordina l’evento con il direttore artistico Riccardo Guasco – può essere la chiave di attrattiva per diversi tipi di pubblico. Il resto lo potrà fare proprio la bellezza del luogo".

La presenza dell’assessore del Comune di Castelnuovo Berardenga Domenica Stagno non ci è sembrata "solo" istituzionale: "C’è il nostro orgoglio di credere in questo modo di fare cultura – ha messo in evidenza alla sua presentazione – con una prima edizione di un evento che avrà nel tempo modo di affermarsi proprio per la sua originale formula. Oltre che essere un importante vettore di coesione fra le persone".

Dunque la bella Certosa di Pontignano, presente con l’operation manager Matteo Ruscellai alla vetrina dell’evento, avrà due giorni dedicati all’illustrazione anche "dal vivo", ma ci saranno, leggetevi il ricco programma sul sito, performance musicali, teatrali, danzatori e spettacoli. Per adulti e cosiddetti piccoli. E poi lo stesso Riccardo Guasco, ormai affezionato a queste terre, porterà una sua esposizione monografica, nel segno di una ispirata continuità. Ma del resto sono le (buone) idee che contano e qui si rischia davvero di creare uno stimolante crocevia fra talenti, professionalità e appassionati d’arte. Così nascono i buoni progetti futuri e la parola chiave è quindi una pur temporanea residenza di dieci nomi di assoluto rilievo, scelti dallo stesso artista piemontese.

Sono Marina Marcolin, Luca Font, Alberto Pagliaro, Francesco Chiacchio, Grazia La Padula, Gio Quasirosso, Silvia Franchini, Marta Signori, Francesco Poiana e Giacomo Agnello Modica.

Massimo Biliorsi