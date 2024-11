Da Siena a Roma per il Giubileo ’Passo dopo passo’ lungo la Francigena

A piedi da piazza del Duomo a Siena fino a Roma, sulle orme dei pellegrini: è l’evento organizzato dal Comune di Siena, con Dmo Terre di Siena, Gruppo Trekking Senese, per celebrare il cammino sulla Francigena in occasione dell’apertura della Porta Santa del Giubileo 2025. L’iniziativa, dal titolo ’Passo dopo passo’, accompagnerà i partecipanti dalla partenza, giovedì 5 dicembre dall’antico Spedale Santa Maria della Scala fino all’arrivo a Roma martedì 17 dicembre. L’itinerario prevede 13 tappe con una media giornaliera di 22 chilometri, per oltre 280 chilometri complessivi. Sarà possibile partecipare a singole tappe o all’intero percorso. Per iscriversi è necessario collegarsi entro il 30 novembre al link https://forms.gle/5Jipmvtg2DSVsgPt5 e compilare il form presente sulla pagina. A chiusura delle iscrizioni, verranno comunicati i dettagli dell’evento, come i singoli costi che sono a carico di ogni singolo partecipante e che riguardano pernottamento, pranzo, cena e transfer di rientro per ogni singola tratta. Unitamente verranno comunicati orari di partenza e ritrovo, materiale e attrezzatura necessari; il bagaglio verrà trasportato dall’organizzazione con un mezzo al seguito.