Cultura e turismo. Al via la selezione per il dirigente

Il Comune di Siena ha avviato la procedura selettiva per la copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato per la direzione Cultura e turismo. Il bando, che prenderà il via il 3 febbraio, fa seguito all’aspettativa concessa al precedente dipendente incaricato, le cui funzioni dirigenziali sono state revocate con un decreto sindacale dello scorso 14 gennaio. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro il 24 febbraio, esclusivamente in modalità online sul portale ’inPA’. I requisiti per la partecipazione, la documentazione e tutti gli altri dettagli della procedura sono disponibili all’Albo Pretorio del Comune di Siena. L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi sarà poi pubblicato nella sezione ’Bandi di concorso’ del portale ’Amministrazione trasparente’ del Comune di Siena e sul portale ’inPA’.