Criticità sui servizi di banda larga, fino al 26 le rilevazioni

Per i problemi sulla rete fissa e mobile della telefonia, è possibile contare su un modulo online dedicato alle segnalazioni. Pubblicato infatti sul portale del Comune di Poggibonsi il documento al quale i cittadini possono accedere per effettuare le necessarie rilevazioni (fino a giovedì 26 dicembre) delle eventuali criticità sui servizi di banda larga, ultra larga e di telefonia mobile. Il canale apposito è stato predisposto dall’amministrazione comunale di Poggibonsi per raccogliere le indicazioni degli utenti in materia. Dati da inviare poi alla Regione Toscana per rispondere a una richiesta da parte dello stesso ente pubblico. Attraverso alcune semplici spiegazioni – riferimenti, coordinate, rilevazioni di disservizi relativi alla rete fissa o mobile – i residenti del territorio potranno evidenziare le problematiche riscontrate nelle connessioni. I risultati dell’indagine riguardante Poggibonsi, saranno quindi trasmessi agli uffici competenti in materia per essere elaborati.