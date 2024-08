Costi e orari i quesiti del Pd in consiglio

Dopo le proteste delle guide turistiche, che hanno manifestato perplessità sul nuovo servizio e lamentato ieri problemi di posteggi, il servizio navette per bus turistici verso il centro storico di Siena ieri mattina è partito. La sperimentazione, affidata a Sigerico, andrà avanti fino alla fine di novembre: i bus attraccheranno in zona Pescaia e i turisti saranno poi trasportati con navette a basso impatto ambientale. Il servizio, nella fase di sperimentazione, riguarderà solo l’attracco di San Prospero.

L’argomento è al centro dell’interrogazione comunale annunciata dal Pd per il prossimo consiglio. "Su questo esperimento le guide e gli operatori turistici stanno esprimendo perplessità e preoccupazioni sulla stampa di questi giorni – si legge nel testo dell’interrogazione -. Ora, intanto non è chiaro dagli atti se la sperimentazione e, poi, l’eventuale servizio siano sostenibili sulla base delle sole tariffe o quali siano le risorse aggiuntive previste per la gestione di quest’ultimo da parte di Sigerico spa ". Nel dettaglio l’interrogazione chiede di dare una stima dell’investimento previsto per il servizio, spiegare con quali strumenti verrà condiviso il complesso quadro di orari delle corse, e dichiarare se l’Amministrazione ritiene congruo nel periodo estivo il termine delle corse alle 19. "Inoltre – si legge nel testo - le soluzioni per evitare l’interferenza con la mobilità nel periodo scolastico prospettano un quadro di orari delle corse piuttosto complicato da condividere con l’utenza, quando fa la prenotazione. Infine, il limite di orario delle 19 lascia fuori una quota importante di visitatori che accedono alla Città in questi mesi estivi nell’orario del pranzo, i quali rischiano di arrivare in bus e dover tornare a piedi al punto di raccolta".

E.R.