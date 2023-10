Corso di fotografia ’Scrivere con la luce’. Gli scatti in esposizione

Mercoledì dalle 19 alle 21, inauguriamo la mostra fotografica del Corso di Fotografia ’Scrivere con la luce’. La mostra è intitolata ’Il tempo’, rimarrà esposta nello spazio espositivo della galleria Mohsen, dove sarà possibile visitarla fino a venerdì 27 ottobre. Al termine di ogni edizione del corso ’Scrivere con la luce’, i partecipanti realizzano una mostra collettiva tematica, che espone i risultati di una ricerca personale in cui essi raccontano il proprio punto di vista attraverso l’immagine fotografica. A questo scopo in preparazione della mostra vengono organizzati degli eventi e incontri con esperti della tematica individuata. In questa edizione del corso la mostra viene dedicata al ’Concetto del Tempo’. La fotografia non può essere chiusa in se stessa, la fotografia è tecnica ma non solo, è poesia, filosofia, arte, musica, passione, emozione, è un mezzo per conoscere se stessi.