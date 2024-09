Corridoio allagato alle Scotte per un tubo rotto nel polo didattico

Acqua che scende dalle pareti e dal soffitto fino ad invadere il corridoio: una scena di poco conto di fronte alle immagini delle zone allagate di questi giorni, in Toscana come in Emilia Romagna ma anche nella vicina Valdelsa, se non fosse che siamo al policlinico Le Scotte. Il problema, legato al pavimento abbondantemente bagnato, con inevitabile slalom dei frequentatori dell’ospedale fra le pozze d’acqua, si è verificato due giorni fa in contemporanea con la bomba d’acqua abbattutasi anche su Siena; e si è verifica in un corridoio del polo didattico, zona dell’ospedale riservata alle lezioni e a studenti e specializzandi, a ridosso di un’area dove sono posizionate distributori automatici di bevande e snack, fra le aule di studio. Vedendo le immagini - scattate dai passanti e diffuse sulla rete -, è stato inevitabile pensare ad infiltrazioni. "Solo un tubo rotto, prontamente riparato" spiega l’Azienda ospedaliera. Che sottolinea anche il minimo disagio per i fruitori delle Scotte: l’allagamento ha solo un corridoio del polo didattico. (Foto generica)