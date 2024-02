"Convocazioni e eventi nelle contrade: assemblee, cene e cultura"

· CHIOCCIOLA

– Domani alle 21 in prima convocazione ed alle 21,30 in seconda convocazione nei locali della società San Marco si terrà l’assemblea generale. Ordine del giorno: Comunicazioni dell’ On.do Priore, Proposta di modifica delle Costituzioni, Varie ed eventuali.

· LEOCORNO

– Domenica 4 febbraio cena della domenica con partita.

– Martedì 6 febbraio cenino del Capitano.

– Venerdì 9 discoteca di Carnevale.

– Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· PANTERA

– Oggi alle 21,30, è convocata l’adunanza del Seggio in seduta plenaria con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni On.do Priore, Nomine previste dall’art. 11 lett. D dello Statuto, Proposta revisione Statuti, Varie ed eventuali.

– Domani cena e discoteca. Prenotazioni su PanterApp e nel cartello in società, ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– Sabato 10 febbraio cena di carnevale a tema cantanti, musica e San Remo! È gradito abbigliamento mascherato. Prenotazioni su PanterApp e nel cartello in Società, ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 8 febbraio, giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

· TORRE

– Sabato 3 febbraio alle 15,30 alla fontanina il circolo culturale ‘I Battilana’ organizza una visita alla Mostra ‘Quel gigante del novecento’ su Pier Paolo Pasolini alla Galleria Olmastroni. La visita sarà guidata dal professor Francesco Ricci, curatore della mostra. Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116. Alle 18 il Gruppo Giovani incontra la nostra storia: ‘L’Oratorio di San Giacomo e Sant’Anna’.

– Domenica 4 febbraio alle 10 Santa Messa mensile nell’Oratorio della contrada.

– Giovedì 8 febbraio alle 16,30 cenci di Carnevale alla Stanzina delle Donne aperta a tutti per festeggiare insieme il Giovedì Grasso.

– Sabato 10 febbraio alle 11 alla fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata agli Orti del Verchione nella Nobile Contrada dell’Aquila con le fontane d’artista e la pista dei barberi realizzata da Francesco Carone. Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116.

– Domenica 11 febbraio Cacciata in riserva all’Azienda Agrituristico-Venatoria ‘Palazzuolo. Per info e prenotazioni contattare Diego Papini 3343054052, oppure segnarsi nel cartello in società. Alle 17 il Gruppo Piccoli organizza in società il Carnevale per tutti i cittini e le cittine con giochi e sfilata dei costumi dei bambini.

– Martedì 13 febbraio alle 18 Il Circolo Culturale I Battilana e il Provveditorato alla Cultura organizzano il secondo incontro della rassegna ‘Torraioli che … scrivono#2’ con la presentazione del libro ‘Attorno al culto diSant’Ansano’ di Patrizia Turrini.

Presenteranno il volume Don Enrico Grassini (Direttore Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi) e la giornalista Maria Teresa Stefanelli (Toscana Oggi). Modera Luca Bonomi. Alle 20,30 cenino ‘Aspettando San Valentino con i Donatori’. Sarà ospite il Prof. Mario Tassoni che ci parlerà della ‘Città delle Stelle…, ovvero le stelle e le Contrade’.