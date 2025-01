Convegno sul fascicolo elettronico

Il Comune di Siena, con l’AouSenese, organizza il convegno ’Il nuovo Fascicolo sanitario elettronico’, che si terrà giovedì 16 gennaio nell’aula magna del Rettorato dell’Università. L’evento intende riflettere sullo stato attuale del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), sulle prospettive di sviluppo e su come possa essere utilizzato efficacemente per migliorare la gestione delle informazioni sanitarie.

Il convegno, aperto al pubblico, prenderà il via alle 9.15 con interventi di relatori che offriranno un’ampia panoramica su tematiche chiave quali le sfide e le opportunità del Fse, il ruolo della digitalizzazione nel miglioramento della cura, gli aspetti legati alla protezione dei dati personali e le strategie future per la sanità digitale. Sono previsti gli interventi di Andrea Belardinelli, responsabile del settore Sanità digitale e Innovazione della Regione Toscana; Paolo Colli Franzone, presidente dell’Istituto per il management dell’innovazione in sanità; Patrizia Petrocelli, medico di medicina generale; Sergio Pillon, vicepresidente di Aisdet; Giovanni Bova, responsabile del pronto soccorso delle Scotte; Mauro Moruzzi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, e Silvia Melchionna, funzionario area direttiva del dipartimento Sanità e Ricerca del Garante per la protezione dei dati personali.

"Le relazioni permetteranno di comprendere le potenzialità di uno strumento che consentirà sempre più ai cittadini di consultare e gestire la propria storia clinica online - dice l’assessore Giuseppe Giordano, promotore del convegno –. Tra i vantaggi del Fascicolo elettronico c’è il miglioramento della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni sanitarie, e di conseguenza un più facile ed immediato coordinamento tra i professionisti della sanità, anche al fine di evitare ripetizioni di esami e prestazioni già effettuate e ridurre la burocrazia".