Convegno internazionale sui nuovo scavi al Bagno Grande

Mercoledì e giovedì dalle 10 avrà luogo, presso l’aula magna Virginia Woolf, il convegno internazionale organizzato dall’Università per Stranieri di Siena dedicato alla presentazione delle nuove ricerche intraprese attorno agli scavi archeologici al Bagno Grande. Oltre ottanta relatori, distribuiti in sessioni interdisciplinari e in una grande tavola rotonda finale, analizzeranno le nuove scoperte.

Questo nuovo convegno è intitolato ’Oltre il Bronzo: comunità in trasformazione e mobilità nello scavo del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni’.