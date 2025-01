Contributo straordinario per medici e pediatri del centro storico

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare al bando che offre un contributo straordinario, una tantum, di mille euro a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che esercitano o intendano avviare la propria attività nel centro storico di Siena. La misura mira a incentivare la presenza e la permanenza degli ambulatori nel cuore della città, offrendo un sostegno concreto per affrontare i costi di gestione e affitto degli spazi. "Questa misura – sottolinea l’assessore Giuseppe Giordano – si inserisce nelle azioni concrete che l’amministrazione comunale promuove per garantire la continuità dei servizi sanitari di prossimità, incentivare il presidio medico nel centro storico". Il contributo è destinato ai medici e pediatri che già esercitano presso ambulatori in centro storico, ma anche a coloro che, entro il 30 aprile 2025, avvieranno la propria attività nella stessa area.