Consigli di quartiere. Colle Val d’Elsa dice sì

Approvate le modifiche allo statuto comunale di Colle che permetteranno la creazione dei consigli di quartiere. Tema che è stato al centro delle cronache sia in campagna elettorale, ma anche successivamente. Consigli di quartiere in arrivo a Colle, quindi. La giunta comunale aveva già deliberato la proposta di costituzione dei consigli di quartiere e di frazione. Ieri il passaggio in consiglio. Si prevede l’inizio del 2025 per i primi passi dei consigli, ogni quartiere avrà il suo. Saranno creati con una modalità che non prevede la partecipazione dei partiti direttamente alla costituzione dei consigli. In ogni luogo verrà indetta un’assemblea pubblica di tutti i residenti. Con la possibilità per tutti di candidarsi ed i candidati che otterranno i maggiori voti faranno parte del consiglio. Il consiglio eleggerà il presidente del consiglio di frazione/quartiere. Tutti i presidenti poi potranno partecipare ai lavori del Consiglio comunale. Una forma di partecipazione per la cittadinanza alle decisioni dell’amministrazione pubblica del Comune di Colle. Nel programma di mandato della giunta comunale il capitolo viene descritto sottolineando che i consigli di quartiere hanno il fine di costruire un fitto reticolato partecipativo che, partendo dalla costituzione dei consigli di quartiere e di frazione, esalti il ruolo delle tantissime associazioni di volontariato in un quadro di governo generale del territorio. Approvate le modifiche allo statuto si rimanda ad un’ulteriore approvazione del regolamento per i consigli di quartiere e frazione. Ci sarà, inoltre, anche un periodo sperimentale per verificare l’esperienza di questo percorso partecipativo.

