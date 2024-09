Congresso degli Ordini degli ingegneri. Il coro della cattedrale per Santa Caterina

’Santa Caterina: siate costruttori di pace’ è l’evento musicale, in programma giovedì 3 ottobre alle 17, nella basilica di San Domenico, offerto a Siena dal 68° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, nell’ambito delle celebrazioni del ‘XXV anniversario della proclamazione di Santa Caterina da Siena a compatrona d’Europa’. Protagonista, con la collaborazione dell’Accademia Musicale Chigiana, il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’, 40 coristi, diretto dal maestro Lorenzo Donati. "Questo omaggio alla città – dice Francesco Gaudini presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siena – del nostro 68° Congresso Nazionale, valorizza la reciproca intesa per un consesso che rappresenta una grande occasione. Il contributo alle celebrazioni in onore di Santa Caterina è motivo di soddisfazione". "L’Accademia Musicale Chigiana – dice il presidente Carlo Rossi – ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Ordine degli Ingegneri di Siena, per un momento unico di musica ed elevazione spirituale". "Il concerto – spiega il direttore Lorenzo Donati - è pensato in collegamento con la figura della Patrona per alcuni testi utilizzati e per la scelta delle tematiche".