Compagnia ilcinese arcieri. Una stagione di successi

Continua a mietere successi la “Compagnia Ilcinese Arcieri” in questo 2024. Un anno che ha visto il bianco e il verde sventolare molto in alto, sia quando la compagine montalcinese ha organizzato le gare nel proprio campo, ormai noto nel mondo dell’arcieria, sia per il gran numero di record che ogni anno vi vengono battuti (quest’anno nella ormai classica di Ferragosto sono stati cinque i record italiani migliorati), sia per l’impeccabile organizzazione che ogni volta rende orgogliosi il presidente Focacci e tutti coloro che offrono la loro preziosa opera.

Una squadra di alto livello anche dal punto di vista agonistico, come testimoniano le medaglie conquistate a Camaiore durante i campionati italiani “targa” di tiro con l’arco. Gli arcieri di Montalcino sono saliti per cinque volte sul podio dopo aver conquistato due medaglie d’oro nella classe Compound con Marcella Tonioli (senior femminile) e nell’arco olimpico junior maschile con Pierangioli, Cassini e Montagnani. L’argento è stato conquistato nell’arco olimpico senior maschile da Fabrizzi, Pasqualucci, Santi che hanno poi bissato il secondo posto negli assoluti a squadre. Medaglia di bronzo invece per Biliorsi, Fulchieri e Martini nel compound a squadre junior maschile. Gli atleti che hanno rappresentato i colori della compagnia di Montalcino a Camaiore sono Christian Biliorsi, Alessio Fulchieri, Guglielmo Martini, Mauro Bovini, Simone Pivari, Marcella Tonioli, Maurizio Bovini, Federico Fabrizzi, Matteo Santi, David Pasqualucci, Alberto Pagliantini, Leonardo Gadenz, Lorenzo Pierangioli, Giacomo Cassini, Filippo Montagnani. Per il presidente Gino Antonio Focacci "questi grandi risultati sono il frutto dell’impegno costante di atleti e tecnici".

Andrea Falciani