Commissione Regolamento. Via all’analisi degli articoli

L’idea che aveva messo d’accordo tutti, nella prima riunione della Commissione per la revisione del Regolamento del Palio, era stata di analizzare singoli capitoli, di volta in volta. Così hanno iniziato a fare ieri i componenti riuniti per due ore, dalle 18 alle 20, a palazzo pubblico. Al termine dell’incontro nessuna nota ufficiale anche perché, questa la sensazione, prima di arrivare a trovare la quadra servirà comunque tempo. E un’analisi attenta. L’obiettivo è snellire alcune parti, del resto il sindaco Nicoletta Fabio l’aveva premesso, ed anche le norme interpretative evitando di appesantire alcuni passaggi. Si è dunque iniziata ieri l’analisi degli articoli, che ha richiesto a tratti molto tempo. E che proseguirà nella prossima riunione che dovrebbe svolgersi entro fine gennaio. In questa data, probabilmente, i componenti della Commissione potranno forse già tenere conto delle preziose considerazioni delle 17 Consorelle per avviare il percorso di lavoro che proseguirà nei prossimi mesi. Il Magistrato delle Contrade si riunirà infatti il 20 gennaio. In tale sede potrebbero emergere i desiderata riguardo ad eventuali modifiche che poi i tre rappresentanti all’interno della commissione – i priori Alberto Benocci del Valdimontone, Davide Losi del Nicchio e Massimo Bianchi della Torre – condivideranno con gli altri componenti. Oltre al sindaco, ne fanno parte il segretario generale Giulio Nardi, il presidente del Comitato Amici del Palio (alla prossima riunione dovrebbe esserci il successore di Emiliano Muzzi che viene eletto il 19 gennaio), i consiglieri comunali Gabriella Piccinni, Fabio Pacciani, Francesco Mastromartino e Marco Ballini. L’intenzione resta quella di apportare modifiche lievi, nessuno stravolgimento. Anche perché l’ultima revisione è molto recente. La Commissione di studio era stata stata istituita il 21 dicembre 2018. Ne facevano parte il sindaco Luigi De Mossi, i consiglieri comunali Maurizio Forzoni, Carlo Manganelli, Luca Micheli e Pierluigi Piccini, i priori Claudio Rossi (Drago), Massimo Castagnini (Onda) e Marco Fattorini (Nicchio), unitamente al segretario generale del Comune Michele Pinzuti e al presidente del Comitato Amici del Palio Emiliano Muzzi. Fu necessaria l’approvazione in consiglio comunale delle modifiche apportate all’epoca. S’iniziò con la sperimentazione preliminare degli articoli 37 (che inserì il parere consultivo dei capitani) e 38. Un iter delicato e complesso per cui non serve fretta trattandosi del patrimonio più caro alla città, la nostra Festa appunto. Laura Valdesi