Colle: via dei Fossi è deteriorata. Servono lavori di ristrutturazione

"Nomen omen", come dicevano già gli antichi romani: ovvero, il nome è un presagio. C’è stato spazio anche per l’ironia, nella lunga vicenda del dissesto di via dei Fossi, nel centro storico di Colle bassa, interessata da molti mesi (e da numerose richieste di intervento con relative polemiche) da un progressivo deterioramento di una volta del tipo ‘a botte’ presente al di sotto del lastricato in pietra serena, che ha causato avvallamenti sempre più ampi e rotture e fessurazioni sempre più profonde nella pavimentazione, in due tratti diversi della strada. Tanto che, come spiega anche un documento dell’ufficio lavori pubblici del Comune, "la situazione sta diventando pericolosa per l’utenza carrabile e pedonale, considerato che in tale area c’è una forte affluenza di mezzi e persone poiché vi si colloca anche il mercato settimanale". Due i problemi all’origine del dissesto, rilevati dalle indagini e dai sopralluoghi effettuati sia nel tratto prossimo a Porta Guelfa (per i colligiani ‘Arco dei Quattro Cantoni’), sia in quello compreso fra la basilica di Sant’Agostino e via Oberdan: la gran mole di traffico e la presenza dell’antico canale noto come ‘Fosso di Sant’Agostino’. Per rimediare ai problemi e ripristinare la sicurezza, è stato redatto un progetto da 32.000 euro di spesa, già diventato esecutivo, che prevede il consolidamento dei manufatti nel sottosuolo, il rifacimento della volta pericolante, la posa di un sottofondo compattato in sabbia e di una ‘soletta’ in calcestruzzo elettrosaldata e, infine, il rifacimento del lastricato degradato, con la sostituzione delle pietre danneggiate e la sigillatura in malta delle porzioni fessurate. Fino al termine dei lavori resterà in vigore il divieto di accesso a via dei Fossi per i mezzi che arrivano da Colle alta, riaprendo la questione del collegamento fra le due parti della città, già critico per i lavori di ripristino della frana sulla circonvallazione Via Nova che causa code chilometriche e lunghissime attese: problema nel quale spunta una proposta alternativa lanciata dagli stessi automobilisti. "Si dovrebbe valutare attentamente la possibilità di eliminare il senso unico alternato all’altezza di via Livini e trasformare l’intera via Nova a senso unico a salire, dal parcheggio di Bacìo fino a quello del Torrione – spiegano – In questo modo lo scorrimento del traffico verso Colle alta, pur rallentato da un tratto di via Livini a carreggiata ridotta, sarebbe continuo, eliminando le code. Per scendere a Colle bassa resterebbero, comunque, a disposizione la Strada delle Lellere e l’attraversamento interno".