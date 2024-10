Città Junior. Come partecipare

Continua l’impegno di valorizzazione delle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, attraverso uno specifico progetto che ha come obiettivo la partecipazione giovanile e lo stimolo alla cittadinanza attiva. Dal momento che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è risultata finalista alla scorsa edizione dell’iniziativa nazionale,può partecipare anche alla nuova progettualità del “Cantiere Città – Junior Edition”, in scadenza il prossimo 25 ottobre e aperto alla partecipazione di tutti i giovani di età compresa tra 18 e 23 anni. Ragazze e ragazzi di età compresa tre 18 e 23 anni residenti nei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda possono partecipare a un progetto che vuole valorizzare le città finaliste del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 e rafforzare la creazione di reti territoriali. Il gruppo di giovani selezionati (fino a un massimo di 30 per l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese) potrà organizzare e partecipare a week end di attività culturali, da svolgersi tra gennaio e aprile 2025 nei territori di tutte le città finaliste, ovvero Agnone (Molise), Alba (Piemonte), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini e Treviso, oltre alla Valdichiana Senese. Il progetto si concluderà con una presentazione pubblica a L’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, per condividere le esperienze e le migliori pratiche acquisite. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente presentare apposita domanda entro il 25 ottobre 2024, corredata dal documento di identità, con consegna a mano, via mail oppure PEC, agli uffici dell’Unione dei Comuni a Sarteano. https://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/avvisi/2268-cantiere-citta-junior-edition-avviso-rivolto-a-giovani-tra-i-18-e-i-23-anni.