Città del Vino ed Enoteca Italiana al G7. L’istituzine senese protagonista all’Expo

Associazione nazionale Città del Vino ed Enoteca Italiana di Siena insieme al G7 Agricoltura a Siracusa dal 26 al 28 settembre e dal 21 al 29 ’Divinazione – Expo 2024’, con centinaia di eccellenze italiane in campo enogastronomico. Un doppio appuntamento di straordinario rilievo che vedrà l’Associazione nazionale dei Comuni italiani del vino presente con un suo stand in co-esposizione con Fondazione Enoteca Italiana Siena nel cortile dell’Antico Mercato di Ortigia, nel centro storico di Siracusa. "L’Italia torna al centro dello scenario enogastronomico internazionale – dice Elena D’Aquanno, nella foto con il ministro Lollobrigida – ed Enoteca Italiana Siena torna al centro delle iniziative di valorizzazione e promozione del ‘Vigneto Italia’. Siamo orgogliosi di poter riportare un marchio che ha fatto la storia del vino in Italia su un palcoscenico così prestigioso. Non sarà solo un’importante vetrina, ma anche l’occasione per continuare a dare corpo al nuovo corso di Enoteca, promuovendo le eccellenze enologiche dei nostri territori e approfondendo i temi dell’enologia in un convegno. Una sorta di antipasto di quel che saranno le attività una volta aperti i bastioni della Fortezza".