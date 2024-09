Città dei Mestieri. Nuovi tamburi nella Pantera

"In occasione del Mattutino, è stato utilizzato per la prima volta uno dei due nuovi tamburi appena arrivati in Contrada. Interamente realizzati in seno al Progetto Città dei Mestieri nel corso di ’Realizzazione e manutenzione del tamburo’, che ha come docente Luca Del Casino. Il primo grazie alla fornitura del materiale e alla messa a disposizione dell’attrezzatura da parte della Contrada della Pantera, Il secondo, invece, è stato finanziato da alcuni panterini extra moenia (Paolo Ferraris, Fabrizio La Marca Contorni, Andrea Favergiotti, Giulia Terreni, Paolo Del Porro, Angela Pessina e Maurizio Fabro) e da questi donato alla Contrada", sottolinea la Pantera. La Città dei Mestieri quale ringraziamento ha poi provveduto alla pregevole pittura realizzata da Andrea Manganelli, docente del corso di pittura su seta.