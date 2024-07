Chigiana, quattro concerti per il weekend del Festival. La prima di ’Nautipoulpe’

Quattro appuntamenti di primissimo piano per il weekend del Chigiana International Festival and Summer Academy. La decima edizione della manifestazione, intitolata quest’anno ‘Tracce’, propone tre giorni di altissimo profilo, a partire da oggi nella Chiesa di Sant’Agostino, alle 21.15, con il mezzosoprano Cristina Zavalloni assieme a Lukas Ligeti, compositore e percussionista, figlio di György Ligeti (al quale la rassegna dedica il focus sulla musica contemporanea), con il Chigiana Percussion Ensemble diretto da Antonio Caggiano, percussionista e direttore, l’elaborazione in live electronics di Alvise Vidolin, Nicola Bernardini e Julian Scordato, assieme al videoartista Thomas Pénanguer del centro Flashback di Perpignan (Francia).

Quella che prenderà vita, in prima assoluta, sarà l’opera multimediale ‘Nautipoulpe’ del compositore Bruno Letort, che ritorna alla Chigiana per presentare la sua ‘création’ bastata sulla serie fumettistica Cités obscures di François Schuiten e Benoît Peters. Il programma della serata comprende anche opere di György Ligeti e l’esclusiva prima assoluta per la Chigiana della performance di improvvisazione Pattern Transformation per 4 esecutori e 2 marimbe di Lukas Ligeti. "Vedo un enorme potenziale di innovazione nella musica – commenta Lukas Ligeti – mi piace dire che il 99 per cento delle possibilità musicali non sono ancora state scoperte, e se non le scopriamo la colpa è solo della nostra mancanza di immaginazione".

Domani nella Chiesa di Sant’Agostino, alle 18 gli Allievi Chigiani del corso di Live Electronics diretto da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini, con la collaborazione di Julian Scordato (SaMPL, Padova), presentano in prima assoluta le loro creazioni, nate all’interno del laboratorio del corso. Nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi, alle 21.15, saranno protagonisti i gruppi cameristici allievi della masterclass di Quartetto d’archi e di Musica da camera tenuta dal violoncellista Clive Greensmith. Domenica 28 ai Rinnovati, alle 21, il concerto sinfonico intitolato ‘Ramifications’, con i giovani direttori allievi della masterclass di direzione d’orchestra tenuta da Daniele Gatti, docente e coordinatore, e da Luciano Acocella, co-docente, alla testa della compagine sinfonica residente all’Accademia Chigiana, l’Orchestra Senzaspine di Bologna.

R.B.