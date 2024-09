Centrodestra "Aggressioni in ospedale, qual è la situazione a Siena?"

"Qual è lo stato della sicurezza all’interno delle Scotte?". Lo chiedono in un’interogazione i consiglieri comunali di Forza Italia-Udc-Nuovo Psi, Lorenza Bondi e Marco Falorni (foto), che si rivolgono al sindaco Nicoletta Fabio o all’assessore Giuseppe Giordano per avere risposte.

"La sicurezza e l’incolumità personale sono tra gli aspetti maggiormente sentiti dalla popolazione – si scrive nell’atto – e chiunque ha diritto di sentirsi al sicuro nell’espletamento delle proprie attività quotidiane, sia che attengano alla sfera personale sia che attengano al contesto lavorativo". E ancora: "Soprattutto ultimamente stiamo assistendo in varie parti d’Italia a frequenti episodi di aggressioni ai danni di medici, infermieri e operatori socio-sanitari all’interno degli ospedali. Solo nell’ultimo mese risultano segnalati in Italia oltre 30 casi".

Per Bondi e Falorni "il tema riveste carattere di imprescindibile attenzione". Di qui l’interrogazione per conoscere "lo stato dei presìdi di sicurezza rientranti nel perimetro di vigilanza dell’Ospedale per capire quali sono le misure in atto per prevenire ed evitare il verificarsi di potenziali episodi di violenza". I consiglieri di maggioranza chiedono anche la "segnalazione di eventuali episodi di aggressione, anche verbale, subìta dagli operatori sanitari all’interno della struttura ospedaliera e in occorrenza del lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno".

Intanto arriva anche una mozione dal FdI sulla scorta di quella presentata dal gruppo in Consuiglio regionale al presidente Giani: "I nostri ospedali devono essere sicuri per tutti: dai pazienti ai medici – si scrive nell’atto – Bisogna verificare la situazione alle Scotte. Ci auguriamo che il centrosinistra sia disponibile ad aprire una discussione comune per superare questa gravissima criticità".