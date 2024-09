C’è il nuovo scuolabus. Attrezzato per disabili

Sarà inaugurato domani alle 11 davanti al Comune il nuovo autobus per il trasporto pubblico locale e dedicato anche al trasporto scolastico. Il mezzo ha una capienza di 30 posti con riduzione a 26 nel caso in cui venga adibito a trasporto di disabili. L’autobus, infatti, è dotato anche di una pedana elettrica per l’accessibilità delle persone con difficoltà motorie. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco Fabrizio Nucci, l’assessore all’istruzione Laura Di Banella oltre ai componenti della giunta, al parroco, al comandante dei carabinieri e alla preside dell’IC Pertini. "Si tratta – spiega il sindaco Fabrizio Nucci – di un risultato che rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’offerta di servizi efficienti alla nostra comunità e per le famiglie, per un loro migliore collegamento da e verso le scuole del centro e le aree limitrofe al capoluogo". "La decisione di partecipare al bando con l’obiettivo di procedere con l’acquisto di un nuovo autobus – ha aggiunto l’assessore all’istruzione Laura Di Banella – è nata dal bisogno di rinnovamento del parco macchine comunale, percorso iniziato nel 2019 con l’acquisto di uno scuolabus e finalizzata a garantire la piena sicurezza del trasporto scolastico, compatibilmente con i requisiti ambientali che la normativa in vigore richiede. Un impegno, questo, che l’amministrazione ha concretizzato con grande determinazione grazie ai fondi Pnrr con un’attenzione particolare anche al trasporto di persone con disabilità". Il mezzo è stato acquistato nell’ambito di un finanziamento di 150 mila euro con fondi Pnrr.