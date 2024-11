C’è già il profumo del Natale. Colle diventa il villaggio della festa. Ecco il ricco programma di eventi

Dal 16 novembre Colle sarà animata da una varietà di iniziative natalizie. Un progetto che coinvolge l’intera comunità, nato dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco e associazioni locali. Si parte sabato 16 e domenica 17 novembre: Piazza Arnolfo e le sue strade circostanti diventeranno il cuore pulsante della prima edizione di "Natale a Colle", trasformando Colle in un autentico villaggio natalizio.

Presenti 30 ristoratori toscani – molti dei quali di Colle – guidati dallo chef Gaetano Trovato, due stelle Michelin, i visitatori potranno gustare un ampio menù che spazia dall’antipasto al dessert, con proposte pensate per tutti, incluse opzioni vegan e senza glutine. La giornata inizierà con la cerimonia inaugurale della mostra delle opere che partecipano al contest artistico "Cristalli di Natale" alle 11:30 e proseguirà con l’accensione delle luminarie alle 12. Domenica 17 torna l’animazione per le vie del centro fino a sera. Sabato 30 novembre l’apertura della pista di pattinaggio in Piazza Arnolfo, con laboratori natalizi e la visita di Babbo Natale ed un concerto delle associazioni musicali locali. Alle 17 alla Biblioteca la rassegna "SempreFiabe" con la presentazione del libro per bambini "Zia Natale e l’Elfo Brontolone". Il primo dicembre "Christmas Loading" nel borgo, con un mercatino dedicato agli addobbi natalizi, workshop e cooking class per imparare i segreti della cucina festiva. Atmosfera musicale natalizia a cura dell’Associazione Incanto e Alice Spinelli. Gli eventi continueranno per tutto dicembre. Tra i momenti già confermati: il "Vintage Christmas" dell’8 dicembre in borgo con mercatini ed accompagnamento musicale natalizio di Marco Pisaneschi, l’evento Disco Ice per i giovani di sabato 14 Dicembre in Piazza Arnolfo, il concerto Gospel il 15 dicembre in Piazza Arnolfo e il grande mercatino "Keep Calm… Christmas is coming" il 22 dicembre con un concerto di Jazz natalizio per le vie di Colle Bassa. Sabato 21 in Piazza del Mercato a Gracciano dalle 16 il villaggio di Natale dei Quartieri di Gracciano, con tante attività e laboratori per i più piccoli, la presenza di Babbo Natale e degli elfi. Il 29, 30 e 31 dicembre Piazza Arnolfo moltiplica il divertimento per il gran finale dell’anno. Sarà infatti animata dal "Capodanno della Valdelsa". Il 6 gennaio la biciclettata della Befana insieme alle famiglie e le associazioni locali.

Lodovico Andreucci