Cavalli, il 13 la riunione. Capitani in Comune. Albo, 24 non in regola con l’addestramento

di Laura Valdesi

SIENA

"L’autorità comunale, assieme ai veterinari... e con la partecipazione dei dieci capitani delle Contrade partecipanti il cui parere è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che non potranno accedere alla fase della previsita". E’ sulla base di quanto recita l’articolo 37 del Regolamento del Palio che i capitani sono stati convocati il 13 pomeriggio, alle 17.30, in Comune. Presente il sindaco Nicoletta Fabio, il responsabile dell’Ufficio Palio Luigi De Rosa e i veterinari. Sarà in questa occasione che, scorrendo la lista dei mezzosangue ammessi alla previsite del 22 e 23 giugno, i dirigenti palieschi potranno indicare eventuali soggetti che ritengono inutile visitare alla clinica del Ceppo perché non saranno scelti per Provenzano. Le iscrizioni si chiudono infatti a mezzogiorno del 13 giugno e, conclusa la riunione in Comune, sarà diramata la lista dei mezzosangue che saliranno le curve di Monteresi. Un bel rebus – ma questo accade ogni volta – il lotto dei dieci cavalli. Per capire se prevarrà l’ipotesi ’in alto’ oppure si sceglierà il livellamento con nomi come Zio Frac che potrebbero (per qualcuno) rischiare di restare nel box. Ha creato intanto un pizzico di fibrillazione ieri negli staff la voce che Tale e quale ma anche Chiosa vince, salvo novità, saranno al palio di Castiglion Fiorentino che si corre domenica 16. Tranquilli: questo non comporta alcuna esclusione in funzione della Piazza, i ’paletti’ che esistevano un tempo in tal senso sono ormai stati tolti. I due cavalli dunque possono fare la previsita e il resto del percorso che porta alla scelta delle dirigenze. Scorrendo le presenze alle sessioni di addestramento a Mociano e Monticiano dei cavalli ammessi al protocollo 2024, dovrebbero essere 24 i mezzosangue non in regola: Amarcord, Anì, Aramis King, Arestetulesu, Arneaux, Belfagor, Bombolone, Caronte bello, Corea de Sedini, Cossita, Cuore sauro, Dama Durbecco, Demoniu Fio, Deovolente, Diarko, Dimmi di sì, Doctor dancer, Domingo Speed, Dragon flight, Eccolo, Elegant prince, Elighe, Franco dark, Miladybondreamer.