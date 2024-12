Castiglione d’Orcia, riaprono le Poste

Buona la terza. Ci riferiamo alla riapertura, avvenuta ieri mattina, dell’ufficio postale di Castiglione d’Orcia. La chiusura, resa necessaria da lavori di adeguamento per il prossimo avvio anche in questa sede del “Progetto Polis”, era iniziata il 21 novembre scorso e doveva concludersi il 29 dello stesso mese, con riapertura il giorno 30. Era poi corsa voce che l’ufficio avrebbe riaperto il 5 dicembre, ma così non è stato, fino a ieri. Lo slittamento ha creato qualche malumore e disagi: l’ufficio postale più prossimo si trova a San Quirico d’Orcia.

La chiusura era necessaria per adeguare l’ufficio ai nuovi servizi che, prossimamente, inizierà a erogare nell’ambito del “Progetto Polis”, concordato da Poste Italiane con le autorità governative per fornire alla popolazione dei centri minori vari servizi aggiuntivi, tra i quali la raccolta dati per l’emissione della carta d’identità elettronica, la parte iniziale della pratica per il rilascio passaporti, l’emissione di certificazioni dal sistema dell’Anagrafe nazionale popolazione residente. Il disagio patito sarà “ripagato” dai nuovi servizi, che però – a quanto è dato sapere – saranno assicurati dalla stessa unità di personale già presente.

Si attendono, ora, gli ulteriori sviluppi anche per quanto attiene il posizionamento del “postamat”, annunciata da tempo. Certo è che la presenza dell’ufficio postale è un segnale importante per la popolazione, considerata la “desertificazione” bancaria (hanno chiuso da tempo gli sportelli di Bcc e Monte dei Paschi), che sarebbe definitiva nel capoluogo comunale se, come si mormora, le due postazioni bancomat saranno dismesse.