Castelnuovo Spogliatoi a Pianella. Domani ci sarà il taglio del nastro

In programma domani venerdì 29 dicembre alle ore 18.45 il taglio del nastro delle opere di riqualificazione realizzate sugli spogliatoi degli impianti sportivi di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Le strutture sono state interessate da interventi di efficientamento energetico con un investimento complessivo di circa 74mila euro sostenuto da risorse del Pnrr legate al Fondo Next Generation EU per circa 70mila euro e risorse proprie del Comune per la parte restante. Gli interventi di efficientamento energetico degli spogliatoi hanno compreso la realizzazione dell’intonaco termico, la sostituzione degli infissi con elementi altamente performanti, l’isolamento ad alto spessore, l’impermeabilizzazione del tetto, la realizzazione delle linee vita per la sicurezza degli interventi futuri e il miglioramento interno degli spazi. Grazie alla collaborazione e al contributo del Gruppo Sportivo Pianella, inoltre, sono stati realizzati ulteriori interventi interni