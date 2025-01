Castelnuovo, ’Delirio a due’ in scena l’11 al teatro Alfieri

La stagione teatrale al teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga prosegue sabato 11 gennaio alle 21.15 con Delirio a due di Eugène Ionesco con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Delirio a Due racconta la storia di una coppia intrappolata in un matrimonio ripetitivo e sterile. I due protagonisti, Lui e Lei, si trovano coinvolti in una continua e futilissima discussione che non porta mai a una risoluzione. Il loro dialogo, sempre più surreale e delirante, diventa un gioco di incomunicabilità che, attraverso il paradosso e il grottesco, esprime l'assurdità della loro esistenza. La pièce, nel suo equilibrio tra comicità e tragedia, diventa una feroce riflessione sull'ottusità della società e sulla perdita di senso che affligge i suoi membri.

