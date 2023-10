Caso David Rossi, partiti gli ‘inviti’ da Genova

Siena, 22 ottobre 2023 – Da qualche giorno la notizia circolava, ma mancavano le conferme ufficiali. Ora sono arrivate, anche se tramite avvocati e da fonti riservate della procura di Genova. La procura ligure, su impulso del procuratore aggiunto Ranieri Vittorio Miniati, ha inviato i primi "inviti a comparire" sulla scia delle inchieste per la morte di David Rossi, delle polemiche e dei veleni sui presunti festini a luci rosse. Gli ’inviti a comparire’ sarebbero stati inviati ai giornalisti della trasmissione Le Iene, a partire da Antonino Monteleone con l’intervista ’rubata’ all’ex sindaco Pierluigi Piccini. E riguarderebbero anche la direzione del programma. Sarebbe stato ’invitato’ dalla procura genovese anche Pierluigi Piccini, il primo a parlare pubblicamente dei ’festini’ e a collegarli alla morte di David Rossi.

Da quell’intervista in Piazza del Campo sono poi nate decine di puntate televisive, non solo de le Iene, reportage, inchieste giornalistiche. E anche processi nelle aule di tribunale e inchieste in Parlamento, considerando la commissione alla Camera, presieduta dall’onorevole Zanettin nella precedente legislatura. Che ai festini e al sedicente escort ha dedicato più di un’audizione.

Ora si è aperta un’altra fase. Dopo le archiviazioni sui tre pubblici ministeri che hanno seguito l’inchiesta sulla morte del manager della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, Nicola Marini, Antonino Nastasi e Aldo Natalini, le decine di querele presentate dai magistrati stanno sortendo i primi effetti. Sugli inviti a comparire ci sarebbe l’ipotesi di reato di ’diffamazione aggravata’, come da articolo 595, comma 3, del codice penale. Che qualunque giornalista conosce, assieme alle esimenti che non farebbero incappare nelle condanne.

Gli avvocati degli ’invitati a comparire ’ che abbiamo contattato hanno risposto con un ’no comment’.

Ma da entrambe le parti si fa notare che la chiamata a Genova de Le Iene e di Piccini è stata fatta ora anche per evitare di superare i termini della prescrizione del reato. Con questa mossa la procura ligure interrompe i termini.

P.D.B.