Casa della Comunità. Il progetto esecutivo

Per la Casa della Comunità di Colle Val d’Elsa è stato approvato il progetto esecutivo. Un grande traguardo che è stato annunciato delle amministrazioni pubbliche preposte. Anche da parte del Comune di Colle c’è piena soddisfazione per il risultato raggiunto. "Quella rilanciata è veramente una bella notizia – afferma il primo cittadino di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii –. Da parte nostra c’è il massimo sostegno e supporto per iniziative di questa tipologia. D’altro canto il nostro impegno è quello di riqualificare i servizi della città ed a servizio dei colligiani. Si tratta di un’operazione che ha avuto una progettualità nel corso del tempo e sulla quale noi ci impegneremo con molte energie". La consegna del cantiere è prevista per metà settembre, ma è comunque, un passo decisivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Colle Val d’Elsa, in località Campolungo. Venerdì 2 agosto, l’Azienda USL Toscana Sud Est ha approvato il progetto esecutivo per l’opera. L’importo dell’investimento è di oltre 2 milioni e 200 euro, di cui circa 2 milioni provenienti da fondi Pnrr. Verso metà settembre verrà consegnato il cantiere del lotto 2 alla ditta esecutrice. La realizzazione della Casa della Comunità prevede infatti due parti: una (lotto 1) dedicata alla ristrutturazione e all’ammodernamento dei locali del Poliambulatorio di Via Marco Polo; l’altra indirizzata alla realizzazione del nuovo Centro Diurno Disabili "L’Impronta" di circa 400 mq nell’area attigua a quello esistente. La nuova Casa della Comunità hub di Colle sarà il punto di riferimento di tutte le attività socio-sanitarie del territorio.

Lodovico Andreucci