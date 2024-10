Capitale della cultura. Il caso in Consiglio

Di solito non succede, ma è una seduta attesissima dall’opinione pubblica quella del consiglio comunale di Colle in agenda venerdì alle 16 nell’aula ‘Sassoli’ del Palazzone. A renderla tale sono soprattutto due argomenti all’ordine del giorno dei lavori: una mozione del centrosinistra per la modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria, ispirata da un recente caso di cronaca, e, soprattutto, l’atto di indirizzo per la candidatura di Colle a ‘Capitale Italiana della Cultura 2028’ con l’istituzione del Direttivo e del Comitato di Candidatura. Entrambe le questioni erano state rinviate per approfondimenti nella seduta del 30 settembre scorso ed i cittadini potranno seguire la discussione anche in diretta streaming o sulla pagina Facebook del Comune.