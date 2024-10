Campagna di scavi. Si lavora a Fontegrande

Interventi in opere pubbliche per oltre 1 milione e 200 mila euro. È questa la cospicua entità del "pacchetto" presentato dall’amministrazione comunale all’ultimo consiglio. Quattro le destinazioni dei lavori, la più rilevante riguarda il cimitero della frazione di Gracciano, già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e ora aggiornata nell’importo (620.000 euro, interamente coperti con un mutuo) e nella progettazione, presentata alla popolazione in una precedente assemblea pubblica e definita "in stadio avanzato". Supera di poco i 400mila euro l’importo del progetto per la ripresa degli scavi archeologici in località Fontegrande, ad Acquaviva. Rilevante, in questo caso, il contributo ottenuto dal Comune, nell’ambito del progetto "Via delle Acque" presentato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, pari a 364.500 euro, provenienti da fondi regionali; un restante 10%, 40.500 euro, è stato stanziato dal Comune attraverso la variazione di bilancio approvata nella stessa seduta. Ammontano a 187.000 euro i costi previsti per la riapertura del "ponticino" di Via Cappelli, struttura con un’antica storia (vi transitava il trenino che collegava il capoluogo con Fontago, l’attuale Montepulciano Stazione) e rivelatasi strategica per il traffico dell’area nevralgica di Sant’Agnese dopo che l’urto di una vettura contro le barriere ne ha provocata la chiusura, ormai prolungata. Come ha annunciato il vice-Sindaco Luciano Garosi la progettazione definitiva sarà approvata nei prossimi giorni per consentire un rapido inizio dei lavori. Novità, infine, sul fronte del benessere e dello sport: la piscina comunale di Montepulciano Stazione è ormai prossima alla riapertura, con una nuova gestione; dei 60mila euro previsti per il comparto sport, parte è stata destinata a opere di efficientamento e manutenzione delle vasche. Riapre il rettangolo erboso dello Stadio "Bonelli".

Diego Mancuso