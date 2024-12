Cambiamento climatico e Mediterraneo, incontro con Stefano Liberti

Primo appuntamento oggi alle 18 per MondoCult rassegna di divulgazione scientifica e culturale di MondoMangione e Officina Solidale. Ad aprire il cartellone di eventi, che andrà avanti fino a giugno, sarà il talk con Stefano Liberti che presenta il suo ’Tropico mediterraneo’; in dialogo con lui Gabriele Crescente. Stefano Liberti, giornalista e scrittore italiano, noto per i suoi reportage su questioni ambientali e sociali, farà fare un viaggio nel cuore del Mediterraneo, attraverso un percorso tra conflitti ambientali, disuguaglianze sociali e migrazioni forzate. Dopo il talk, la cena.