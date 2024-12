Caccia all'uomo a Siena: arrestato 39enne con 50 chili di droga

di Laura ValdesiSIENA

Si era gettato dal dirupo per non essere arrestato. Una caduta da diversi metri dopo una caccia all’uomo mozzafiato e rocambolesca che aveva fatto parlare tutta la Valdelsa. Poi il volo a seguito del quale l’uomo aveva riportato diverse ferite.

I militari dell’Arma avevano portato al policlinico di Siena il 39enne straniero a cui poi i carabinieri avevano scoperto nell’abitazione decine e decine di chili di droga. Una cinquantina, in tutto. C’era ogni tipo di stupefacente: cocaina, hashish, marijuana. Più 14 chili di sostanza da taglio e anche acetone. Materiale necessario per il confezionamento. Bilancini di precisione, persino gli apparecchi elettrici con cui si creava il sottovuoto. Un malloppo che sul mercato avrebbe consentito di immettere migliaia e migliaia di dosi, con ricavi da capogiro.

Una delle più grosse operazioni antidroga effettuate negli ultimi tempi in provincia di Siena, quella del settembre 2023. L’uomo, che venne arrestato dai militari della Compagnia di Poggibonsi, era ieri al terzo piano di palazzo di giustizia. Accompagnato dalla polizia penitenziaria, guardato a vista in aula. Alla presenza dei due avvocati difensori che lo assistono, ha raccontato la sua verità al giudice dell’udienza preliminare Andrea Grandinetti e al pubblico ministero Silvia Benetti che sosteneva ieri l’accusa.

Non solo di spaccio di stupefacenti ma anche di possedere una pistola semiautomatica con matricola abrasa, trovata nascosta nell’armadio della sua camera. Dove erano saltate fuori inoltre munizioni. Per l’uomo era scattata anche una denuncia per ricettazione.

Da diverse settimane i carabinieri tenevano sotto controllo l’appartamento nella campagna fra Colle e Poggibonsi. Da quando, durante una serie di controlli anticrimine sul territorio, i militari della città del cristallo avevano acquisito notizie circa l’esistenza di un magazzino per lo stoccaggio della droga. Così era stata preparata l’operazione, l’area circondata, finché non rientrò il 39enne straniero a bordo di un furgone. Aveva tentato la fuga, era seguito il rocambolesco inseguimento finito all’ospedale per le ferite.