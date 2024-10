Bus stracolmi, odissea degli studenti: "I nostri figli sono dovuti scendere"

Bus strapieni: studenti costretti a fare il viaggio in piedi. Succede sui pullman che portano alle scuole superiori di Montepulciano i ragazzi e le ragazze di Buonconvento, una quindicina in tutto. I genitori, arrabbiatissimi, alzano il volume della protesta. Lo fanno dopo un episodio, accaduto proprio in questi giorni, che ha fatto perdere la pazienza a loro e a figli. "All’uscita di scuola, l’unico autobus che partiva alle 13,45 con tratta Montepulciano-Buonconvento era talmente affollato che l’autista ha fatto scendere molti ragazzi regolarmente in possesso di abbonamento – raccontano i genitori –. Sono stati costretti a prendere l’autobus successivo delle 14,20 per poter rientrare a casa. Un grazie all’autista che in modo corretto e professionale ha gestito la criticità nel rispetto della sicurezza dei trasporti, ma non possiamo dire altrettanto del gestore del servizio, Autolinee Toscane. Ma questo è solo l’ultimo di una lunga catena di problemi. Si tratta infatti di una situazione che si trascina da anni". E infine: "Ci eravamo mossi anche lo scorso anno – lamentano ancora le genitori – segnalando al gestore guasti e ritardi, ma nessuno ha preso in carico le nostre segnalazioni. Le nostre proteste, purtroppo, non sono servite a nulla. Chiediamo che autorità competenti intervengano per cercare soluzioni che tutelino gli studenti e le famiglie di fronte a questo disservizio e che Autolinee Toscana supervisioni le condizioni generali dei loro mezzi e potenzi le tratte dove il sovraffollamento aumenta di anno in anno".

Preso atto dei disagi degli studenti, Autolinee Toscane si sta attivando per dare risposte adeguate. "Siamo consapevoli delle criticità in atto sui servizi scolastici nella zona tra Montepulciano e San Quirico d’Orcia- spiega l’azienda dei trasporti- . I monitoraggi costanti condotti sin qui hanno mostrato numeri di presenze a bordo da attenzionare: proprio per questo già dalla giornata di ieri è stato istituito un bus più grande per garantire una maggiore capienza a bordo. Nonostante questo, permangono difficoltà e per questo motivo, in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico sul territorio, Autolinee Toscane ha predisposto un progetto di rimodulazione di alcune percorrenze in modo tale da prevedere ulteriori transiti da San Quirico d’Orcia. Questa proposta è attualmente al vaglio della competente Provincia di Siena, in quanto di ente dedito alla programmazione del servizio, per le valutazioni del caso".