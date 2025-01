Blitz notturno dei vandali nell’area per cani

"Serve la videosorveglianza". Dopo il raid vandalico compiuto di notte nell’area di sgambamento cani di via IV Novembre, a Monteriggioni, sono in molti a chiedere l’attivazione di occhi elettronici per proteggerla dai malintenzionati. Tra i cittadini che sollecitano misure di sicurezza, anche l’ex sindaco Bruno Valentini. "Purtroppo – ha scritto sui social – si renderebbe opportuna l’installazione di telecamere anche in quello spazio, dove il Comune ha programmato di realizzare una piccola area sportiva, idea molto apprezzata dai cittadini quando il sindaco Frosini la spiegò qualche mese fa".

L’area di sgambamento è stata vandalizzata da persone al momento sconosciute. La rete è stata divelta e il fontanello abbattuto. Il Comune ha già sporto denuncia contro ignoti. La Municipale indaga per risalire agli autori del gesto vandalico, ma di loro al momento non ci sono tracce.

Alla luce di quello che è successo, sono tanti a chiedere di mettere maggiormente in sicurezza la zona con l’installazione di nuove telecamere, la cui presenza potrebbe fare effettivamente da deterrente e tenere alla larga i vandali.