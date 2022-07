Biotecnopolo "Siena ancora più attrattiva"

"L’Università esprime soddisfazione per l’ulteriore passo in avvicinamento sulla strada della realizzazione del Biotecnopolo a Siena. La Fondazione è costituita da quattro Ministeri e dunque garanzia dell’impegno del Governo, con coinvolgimento delle realtà locali, isituzionali e private" dice il rettore Francesco Frati commentando la firma dello statuto del prossimo Biotecnopolo di Siena, che conterrà anche l’hub nazionale antipandemico.

La firma sullo statuto da parte dei quattro Ministeri interessati alla nascita della Fondazione Biotecnopolo (Mef, Sviluppo economico, Salute e Università) è stata rivelata da Enrico Letta, segretario Pd, in visita a Siena e alla redazione de La Nazione.

"L’Università contribuisce alla nuova importantissima sfida - prosegue il rettore Frati - con la formazione e con la ricerca scientifica e anche con il trasferimento tecnologico: le idee sviluppate nei laboratori spesso si trasformano in nuova impresa e dunque anche in occupazione per giovani neolaureati, figure professionali qualificate. Questa prospettiva garantisce a sua volta all’Università di essere attrattiva verso nuovi studenti e anche ricercatori".

Il Biotecnopolo è la grande opportunità per Siena e la Toscana tutta: "L’ateneo -ancora il rettore Frati – avrà un ruolo sostanziale e anche formale penso, attraverso la Fondazione Toscana Life Sciences che è ’partecipata’ dall’Università di Siena e dagli altri atenei toscani sul versante della ricerca".