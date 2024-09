Bellavista fa discutere. Opposizioni all’attacco

Forze politiche di opposizione in pressing sulle questioni di Bellavista. In attesa dell’incontro di martedì, da parte del Comune e della Provincia con la comunità locale, la lista civica Poggibonsi Merita, per voce di Angela Picardi nel suo ruolo di capogruppo, elenca una serie di argomenti sui quali, a suo giudizio, le amministrazioni devono ancora rispondere in modo certo: "Ci auguriamo che venga chiarito – afferma Picardi - perché non sia stata utilizzata la procedura d’urgenza per la ricostruzione del ponte; perché sia stato conferito a uno Studio di Perugia, con affidamento diretto per l’importo di circa euro 130mila, l’incarico di analizzare lo stato dei luoghi e presentare il progetto per la ricostruzione; perché la Provincia abbia aggiudicato provvisoriamente l’appalto prima di accertarsi se il requisito mancante fosse sanabile oppure no; perché non sia stato realizzato un ponte provvisorio; perché chi era stato incaricato della manutenzione del ponte non si sia accorto dello stato di degrado in cui lo stesso versasse. Il sindaco Cenni con l’incontro del 17 settembre a Bellavista alla presenza del Presidente della Provincia, l’Ufficio progettazione opere pubbliche della Provincia di Siena e la giunta comunale, pensa di chiarire una volta per tutte la situazione del ponte che tutti conoscono: dopo ben tre anni dalla chiusura del ponte e due anni dalla sua demolizione, non c’è alcun segnale sull’inizio dei lavori. I centri di Bellavista e Staggia - conclude Angela Picardi per Poggibonsi Merita - in conseguenza degli errori commessi nella gestione di questa grave situazione dal Pd sia a livello locale, che provinciale e regionale, continueranno a rimanere divisi per chissà quanto tempo e a subirne, anche sul piano economico, le disastrose conseguenze.