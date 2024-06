"Bando per i traghetti. Pessima gestione"

"Lo stato di agitazione proclamato dai sindacati confederali dei lavoratori marittimi di Toremar conferma la pessima gestione dell’assessorato ai Trasporti e di tutta la giunta regionale. Timori che ho portato in aula più volte, per sentirmi dire che tutto stava procedendo al meglio". Così il consigliere regionale della Lega, Marco Landi: "A sei mesi dalla scadenza della proroga – aggiunge – non ci sono certezze sulle sorti dei lavoratori né sulle condizioni del bando, fondamentali perché il servizio sia finalmente adeguato alle esigenze degli utenti, a partire dai residenti. L’assessore Baccelli e la giunta continuano a navigare a vista e con scandaloso ritardo. Ieri il Consiglio regionale ha approvato un atto da me proposto con 15 criteri inderogabili, tra cui la clausola sociale per i lavoratori di Toremar e garanzie per migliorare il servizio: la giunta non potrà far finta di nulla".