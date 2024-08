Azione Siena guarda al fronte civico: "La debacle alle Europee impone la svolta"

Azione Siena guarda al futuro per un nuovo progetto politico e sociale e si apre al civismo per una svolta liberale e riformista. "L’esito delle elezioni Europee ha fatto emergere una chiara direzione ai partiti che incarnano gli ideali popolari, liberali e riformisti: unirsi e cooperare ad un nuovo progetto comune – si legge nella nota firmata dalla segreteria provinciale -. Dopo questa debacle elettorale ci saremmo tutti aspettati un’analisi del voto molto più approfondita e un’autocritica. Invece stiamo assistendo ad attendismi e fughe in avanti. In parallelo, nel corso delle elezioni amministrative il risultato è stato incoraggiante". Lo sguardo, quindi, è proiettato al futuro: "Non possiamo permetterci di ignorare l’ottimo consenso raccolto in Toscana (10%) e a Siena città (12%) solo due anni fa – si legge nella nota -. Per portare avanti gli ideali riformatori si deve costruire presto una casa comune anche aggregando al progetto tutte le realtà civiche che tanto si sono spese per proporre una direzione di cambiamento. Azione vuole assumersi questa responsabilità, aprendosi al contributo di tutte le forze politiche associate, al civismo, ma rivolgendosi soprattutto ai cittadini".