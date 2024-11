Avventure di Mister Toys per sfidare le paure

Prende il via sabato 30 novembre (alle 15,30 al negozio Mister Toys in strada Massetana Romana 3) il grande sogno di una fiaba trasformata in libro "Le avventure di Mister Toys" (Edizioni Betti) scritto a quattro mani da Niccolò Cialdini e Francesco Ninci con i disegni di Sara Ferradini, Alessia Massi e Martina Ninci e l’impaginazione di Eugenio Tozzi. Giovani che si dedicano alla fantasia, alla bellezza, fanno sempre notizia anche se ci piacerebbe abituarci a vedere scorrere davanti a noi queste avventure editoriali così ricche di ispirazione. Una serata particolare, con la presentazione che sarà curata da Maura Martellucci.

Come è nato il connubio Cialdini-Ninci?

"Fin da piccoli siamo stati grandi amici sia grazie alla Contrada sia per il rapporto tra i nostri genitori. Per di più abitiamo nella stessa via e ci frequentiamo tutti i giorni".

Come è nata l’idea di questo libro?

"L’idea è venuta a Niccoló, poi in una chiacchierata delle tante abbiamo deciso di buttarci in questa nuova avventura".

Mister Toys, capo di tutti i giocattoli, ha il non facile compito di proteggere la "Chiave dell’immaginazione" dalla malefica banda dei Maledugatti che vuole impossessarsene.

Come avete sviluppato la trama?

"È tutto nato in modo naturale, essendo persone fantasiose e avendo una forte intesa tra di noi, personaggi, scene e dinamiche nascevano tra una risata e l’altra!".

Nella trama questa chiave ha il potere di rendere Tamba una città magica. Ed ecco tutta una serie di incredibili avventure. Fatte per incantare i piccoli lettori. Come vi immaginate i vostri lettori?

"Abbiamo scritto immedesimandosi nei noi del passato, dato che crediamo che la fantasia dei bambini non abbia tempo. L’importante è coltivarla tramite la lettura anziché attraverso i social. Il nostro obiettivo è quello di cercare di veicolarla in questa direzione".

Pensate di portare avanti altri progetti editoriali?

"Il nostro entusiasmo è solo all’inizio. Il libro è il primo dei tanti progetti che abbiamo in cantiere. Le idee non mancano tant’è che abbiamo già scritto il secondo, che ci piace di più del primo!"

Ma chi sono nella vita reale i Maledugatti?

"I Maledugatti abitano in una zona chiamata i Brutti Pensieri, che rappresenta i luoghi della nostra mente dove vivono le paure interiori che ci possono bloccare nel crescere, soffocando l’immaginazione con cui nasciamo. Simboleggiano quelle persone che hanno smesso di sognare e che vorrebbero spegnere i sogni altrui". E con questo raro entusiasmo possiamo solo aggiungere che non si raccontano le favole ai bambini per ingannarli, casomai per farli crescere. Ma raccontiamole anche ai grandi per consolarli.

Massimo Biliorsi