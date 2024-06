Avi.Coop, istituzioni in prima linea: "Bisogna tenere alta l’attenzione"

Al tavolo di confronto sul futuro di Avi.Coop aperto in Regione erano presenti anche il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini e il presidente della Provincia di Siena David Bussagli.

"Un primo passo è stato fatto, ovvero quello di riaprire il confronto – afferma il primo cittadino –. Dopo una lunga giornata di trattative abbiamo raggiunto anche un primo obiettivo importante: è stato ottenuto l’impegno, da parte dell’azienda, a fornire tutele salariali ai lavoratori e a supportare il processo di reindustrializzazione del sito produttivo attraverso misure concrete".

Poi la precisazione: "Non è finita qui, dobbiamo, comunque mantenere l’attenzione molto alta e come amministrazione comunale ci impegneremo come abbiamo fatto fin dal primo momento – continua Frosini –. Ho firmato il verbale a conclusione il verbale a conclusione di questa lunga giornata. Questo è stato il frutto di un lavoro al quale le istituzioni hanno fornito un contributo determinante".

E infine: "Le soluzioni trovate non erano scontate e sono state raggiunte con un’intensa trattativa. Dobbiamo continuare su questa strada – evidenzia il sindaco di Monteriggioni – il prossimo appuntamento sarà quello del 27 giugno, quando, naturalmente, sarò nuovamente presente. Colgo ancora l’occasione per confermare piena vicinanza ai lavoratori dello stabilimento".

Concorde il presidente della Provincia Bussagli: "L’intesa raggiunta dopo una lunghissima giornata di trattativa in Regione Toscana e che prevede l’impegno alla reindustrializzazione e un sostegno economico e di giornate lavorative per ristorare le lavoratrici e i lavoratori a tempo determinato, rappresenta uno stato di avanzamento e fissa una serie di impegni presi anche dal Gruppo Amadori che fino a qualche giorno fa non erano affatto scontati".

Bussagli, reduce dalla lunga giornata, infine lancia un messaggio forte e chiaro: "Si è trattato di un lavoro sinergico e congiunto del tavolo di crisi che ha visto il massimo impegno tra gli enti locali, regionali, i sindacati con una trattativa che ha messo a segno un punto oggi ma che dovrà necessariamente ripartire e proseguire da domani per il mantenimento di un sito produttivo importantissimo per il territorio valdelsano e per tutta la provincia".